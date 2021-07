Stray: nuovo gameplay trailer dell'esclusiva PS4, PS5 e PC

Stray, l'esclusiva PS4, PS5 e PC si mostra durante l'Annapurna Interactive showcase con nuovo gameplay trailer che mostra questa interessante avventura felina. Il gioco arriverà nei negozi nei primi mesi del 2022.

Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una cybercittà e ritrovare la via di casa.

Stray è un'avventura in terza persona felina ambientata nell'intrico delle particolareggiate strade a neon di una città in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. La prospettiva a 4 zampe dona a tutto il gameplay una differente visuale, dato che bisognerà muoversi per il circondario a diverse altezze, difendendosi da minacce inattese e contemporaneamente svelando i misteri di questo luogo inospitale.

Questo spezzone di gioco mostra il buon lavoro svolto sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto quello artistico. Il resto lo dovrebbe fare la follia di un'avventura vissuta nei panni di un gatto apparentemente senza poteri o capacità particolari, nonostante il mondo intorno a lui pulluli di creature pericolose e difficoltà da superare.

Per fortuna che il protagonista, strada facendo, stringerà amicizia con un piccolo drone volante conosciuto con la sigla di B12. Con l'aiuto del nuovo compagno, il duo andrà alla ricerca di una via d'uscita.

Stray è sviluppato da BlueTwelve Studio, un piccolo team originario del sud della Francia, ovviamente amante dei gatti.