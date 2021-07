Outer Wilds: Echoes of the Eye, data di uscita e trailer di annuncio della nuova espansione

Annapurna Interactive ha presentato con un breve trailer la nuova espansione di Outer Wilds: Echoes of the Eye. Questo contenuto aggiuntivo arriverà il 28 settembre 2021.

Il gioco del 2019, considerato più o meno da tutti uno dei più bei giochi di quell'anno, si espanderà a breve. Nonostante sia stato appena presentato, Echoes of the Eye ha una data di uscita per PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Nonostante si capisca poco di quello che includerà questa nuova esperienza, le musiche, lo stile e il pedigree dello studio fanno ben sperare. Si vedono nuovi mondi da scoprire, nuovi misteri e nuovi meccanismi da studiare.

"Una strana foto satellitare che non può essere spiegata. Una nuova mostra al museo fa da inizio ad un ultimo viaggio nella natura selvaggia. Dovremo svelare il segreto più profondo del sistema solare, o alcune conoscenze è meglio lasciarle all'oscuro?

Tutto molto interessante.