Sunset Overdrive 2 su PS5 e PS4? "Nulla lo impedisce", dice Insomniac

Il creative director di Insomniac Marcus Smith ha affermato che "nulla impedisce" allo studio di realizzare Sunset Overdrive 2 - ovvero un ipotetico seguito dell'esclusiva Xbox - per PS4 e PS5. Addirittura, Smith ha affermato che gli piacerebbe tornare a lavorare sul gioco.

L'informazione è stata condivisa tramite una dichiarazione rilasciata a GQ. Smith ha affermato: "Mai dire mai è il mio approccio. Ovviamente, siamo parte di Sony ora, ma noi possediamo l'IP e non c'è nulla che ci impedisca di farlo, se non che abbiamo molte cose eccitanti all'orizzonte". Sunset Overdrive 2, quindi, è possibile, ma per il momento non molto probabile: il team sta per portare su PS5 Ratchet & Clank Rift Apart e molto probabilmente è al lavoro sul prossimo Marvel's Spider-Man, quindi è impegnato al momento.

Sunset Overdrive

Ciò nonostante, Smith - che è stato director di Sunset Overdrive ed è ora director di Ratchet & Clank Rift Apart - afferma anche che vi sono "molte storie che possono essere raccontate in quell'universo e mi piacerebbe tornarci. Mi sono divertito molto nel realizzare questo gioco." Il primo capitolo è ancora oggi ritenuto un punto di riferimento dallo studio, che è stato influenzato dal gioco anche nella realizzazione di Marvel's Spider-Man.

Mike Daly ha spiegato infatti che sviluppando Sunset Overdrive il team si è reso conto che dare al giocatore più capacità di movimento e di combattimento rispetto a quelle strettamente necessarie permette di rendere l'esperienza più personale e personalizzabile, il che rende il gameplay ancora più soddisfacente.

Recentemente abbiamo anche scoperto che PlayStation ha registrato il marchio dell'esclusiva Xbox: il primo Sunset Overdrive è in arrivo su PS4 e PS5?