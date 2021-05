Sunset Overdrive su PS4 e PS5? PlayStation ha registrato il marchio dell'esclusiva Xbox

Il 26 aprile 2021, PlayStation ha registrato il marchio di Sunset Overdrive. Se ricordate, stiamo parlando di un titolo esclusivo per Xbox One, uscito poi anche su PC, sviluppato da Insomniac Games. Niente di stupefacente: dato che Sony ormai possiede Insomniac, di fatto la proprietà intellettuale del gioco è sua.

Cosa significa questo? Magari che Sunset Overdrive arriverà presto su PS4 e PS5. Sarebbe sicuramente un'ottima notizia per gli utenti delle due console, perché stiamo parlando di un gran gioco. Del resto per Sony sarebbe un modo per lanciare un titolo in più per il suo hardware senza spendere moltissimo. Pur non essendo un'esclusiva, trattandosi di un first party potrebbe usarlo in diversi modi valorizzando il piccolo investimento. Ad esempio potrebbe regalarlo con il Plus, oppure lanciarne una versione migliorata con caratteristiche next-gen. Staremo a vedere.

Intanto, se volete potete andare a dare uno sguardo alla pagina della registrazione del marchio.

Leggiamo la descrizione di Sunset Overdrive presa dal Microsoft Store:

Non farti sfuggire il gioco a cui IGN ha assegnato il titolo di Miglior gioco Xbox One del 2014, a cui Polygon ha assegnato 9 su 10 e che Eurogamer ha definito "una ventata di aria fresca". In Sunset Overdrive, siamo nell'anno 2027 e Sunset City è sotto assedio. Un energy drink contaminato ha trasformato la maggior parte della popolazione in mutanti tossici. Per molti è la fine del mondo, ma per te è un sogno che diventa realtà. Il tuo capo? Morto. L'odiato lavoro? Andato per sempre. Trasforma l'ambiente aperto nel tuo terreno di gioco tattico: grinda, salta e corri sui muri della città, usando un arsenale non convenzionale e devastante. Grazie all'iper agilità, ad armi uniche e ad abilità speciali personalizzabili, Sunset Overdrive riscrive le regole dei tradizionali sparatutto con un'avventura esplosiva, irriverente, stilosa e completamente fuori dagli schemi in esclusiva per Xbox One.