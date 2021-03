Super Mario 3D World batte FIFA 21 e GTA 5 a febbraio 2021 in EMEAA

GSD ha tracciato le vendite software del mercato EMEAA (Europa, Medio Oriente, Africa, Australasia) videoludico. Secondo i dati, Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stato in grado di battere FIFA 21 e GTA 5 a febbraio 2021. Ecco tutti i dati.

Secondo i dati, a febbraio 2021 in tutti i mercati tracciati (più dettagli a fine notizia) sono stati venduti 14.7 milioni di giochi PC e console (formato fisico e formato digitale sommati). Le vendite digitali sono state pari a 9.4 milioni, con un +24% rispetto allo scorso anno. Le vendite fisiche sono state pari a 5.25 milioni, con un +26% rispetto allo scorso anno.

Come detto, è Super Mario 3D World + Bowser's Fury il più venduto, ma questo dato non include le vendite digitali del gioco in quanto Nintendo non condivide le informazioni dell'eShop. Il gioco è stato in grado di ottenere la prima posizione della classifica con le sole visite fisiche.

Ecco la classifica completa di febbraio 2021 (giochi digitali + versioni fisiche); i giochi con l'asterisco non includono le vendite digitali:



Super Mario 3D World + Bowser's Fury *

FIFA 21

Grand Theft Auto 5

Little Nightmares 2

Call of Duty: Black Ops Cold War

Red Dead Redemption 2

Assassin's Creed Valhalla

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Mario Kart 8: Deluxe *

XCOM 2

Potete anche vedere i dati relativi a PS5: è la console più venduta di febbraio 2021 nel mercato europeo/australiano.

I dati tracciati per le vendite digitali sono: Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Kuwait, Libano, Lussemburgo, Malesia, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Romania, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ucraina , Emirati Arabi Uniti, Regno Unito.

Le versioni fisiche dei giochi sono invece tracciate nei seguenti mercati: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.