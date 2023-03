Super Mario Bros. Il Film: il cast canta il tema musicale insieme, con ospite a sorpresa

In occasione del Tonight Show di Jimmy Fallon, il conduttore ha organizzato una delle sue particolari iniziative mettendo insieme il particolare video musicale riportato qui sotto, nel quale il cast dei doppiatori di Super Mario Bros. Il Film canta il tema musicale tradizionale di Mario in una sorta di ensemble registrata a distanza e poi messa insieme, con tanto di ospite speciale.

Si tratta della classica musica di Mario, che accompagna la serie da decenni ed è diventata un vero e proprio simbolo: gli attori fanno a dire il vero un ottimo lavoro nel canticchiarla, considerando anche che non si tratta di una canzone con testo ma di una musica originariamente in stile chiptune.

A supporto c'è anche il gruppo The Roots, parte integrante della trasmissione di Fallon.

Vediamo dunque esibirsi Chris Pratt, Charlie Day, Keegan-Michael Key, e ovviamente anche Jimmy Fallon, oltre a un Jack Black sempre decisamente a proprio agio in queste situazioni, ma anche diversi altri attori e doppiatori che fanno parte del cast stellare di Super Mario Bros. Il Film.

A stupire particolarmente è però anche la presenza di Shigeru Miyamoto, che compare fugacemente durante la canzone e poi torna anche a siglarne il finale, rendendo il tutto davvero da vedere.

Questa settimana abbiamo visto il trailer finale in italiano presentato al Direct del 9 marzo 2023 di Super Mario Bros. Il Film, che arriverà al cinema il 5 aprile 2023. In base al video, possiamo trarre 8 succosi dettagli per anticipare qualcosa di quanto vedremo nel film.