Resident Evil 4 Remake sembra sia già disponibile in alcuni negozi, allarme spoiler

Le prime copie fisiche di Resident Evil 4 Remake sembra si trovino già in giro sul mercato, con alcuni negozi che pare abbiano rotto il day one con un anticipo molto consistente, visto che il gioco è atteso per il 24 marzo, cosa che può portare a un esteso allarme spoiler.

Non è chiaro come sia successo, ma diverse fonti riportano che le prime copie di Resident Evil 4 Remake sono già in possesso di alcuni utenti, quasi due settimane prima del suo lancio ufficiale.

Resident Evil 4, foto di alcune copie fisiche distribuite in anticipo, pubblicata da Exputer

Non è una cosa che accade spesso con un tale anticipo, ma questo comporta un maggiore rischio di anticipazioni diffuse online.

Come risultato, stanno emergendo su social network e forum di discussione varie immagini e filmati del gameplay tratto da queste copie distribuite in anticipo, cosa che può portare ovviamente a una grande quantità di spoiler. Considerando che tutti gli altri utenti dovranno attendere ancora 12 giorni prima di poter mettere le mani regolarmente sulla propria copia di Resident Evil 4, il periodo di potenziale esposizione agli spoiler è enorme.

Come riferito da varie fonti, video e immagini vengono pubblicati in queste ore su Twitter, TikTok, Instagram e altro, e considerando la difficoltà nell'intercettarle tutte è improbabile che Capcom riesca a impedire la diffusione di anticipazioni, si tratta dunque di cercare di prevenirle da parte degli utenti stessi.

Nel frattempo, è stata recentemente pubblicata la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 su tutte le piattaforme, e potete conoscerla meglio nel nostro provato dedicato.