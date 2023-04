Super Mario Bros. il film, sfida a Mario Kart 8 Deluxe per il cast

Il cast di Super Mario Bros. il film, nella fattispecie Jack Black (Bowser), Charlie Day (Luigi) e Keegan-Michael Key (Toad), ha partecipato a una sfida a Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch organizzata per l'occasione da IGN.

Come sappiamo, le prime reazioni a Super Mario Bros. il film sono entusiastiche e pare duque che il lungometraggio animato nato dalla collaborazione fra Nintendo e Illumination abbia fatto centro, entusiasmando soprattutto i fan del gioco.

Sulla simpatia del cast, poi, c'è poco da dire: in questa particolare sfida a Mario Kart 8 Deluxe, i vari Jack Black, Charlie Day e Keegan-Michael Key dimostrano ancora una volta di essere divertenti e di divertirsi a loro volta mentre cercano di fare un tempo decente con il kart racer.

Alla fine il risultato non è stato strabiliante: Black ha chiuso in quarta posizione con il suo Bowser, Day non è andato oltre il sesto posto al comando di Luigi e infine Key ha dimostrato di aver bisogno ancora di un bel po' di pratica, visto che è arrivato ultimo.

A proposito, avete visto la nostra intervista a Claudio Santamaria, la voce di Mario nel film?