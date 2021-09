Super Mario, il film: per Chris Pratt far parte del cast è "un sogno che diventa realtà"

Durante il Nintendo Direct di ieri sera, Shigeru Miyamoto ha svelato il cast dei doppiatori che daranno voce ai personaggi del film d'animazione in computer grafica di Super Mario. Chris Pratt darà voce all'idraulico più famoso di sempre e ha condiviso il suo entusiasmo con un video su Instagram.

Nel filmato, che potrete visualizzare a questo indirizzo, Pratt afferma di avere un legame speciale con Super Mario Bros., svelando che da bambino giocava spesso alla versione arcade in una lavanderia a gettoni. Spesso non aveva quarti di dollaro da inserire nel cabinato quindi li rubava da un pozzo dei desideri.

"Il quarto di dollaro che ho rubato dal pozzo dei desideri per giocare a Super Mario Bros. È diventato realtà, sarò la voce di Mario", afferma Pratt nel video, sottolineando scherzosamente che avendo rubato il desiderio di qualcun altro prima o poi il karma glie la farà pagare.

Super Mario: il film, Chris Pratt sarà Mario

Nel filmato Pratt si cimenta anche in un iconico "it's me, Mario", ma l'attore precisa che non si tratta dell'interpretazione finale che verrà data al personaggio. "Dovrete attendere per sentire la voce di Mario, ci stiamo lavorando duramente". Alla fine del filmato Pratt afferma che far parte del cast del film di Super Mario e doppiare il protagonista è un sogno che diventa realtà.

Tra le altre celebrità che faranno parte del cast del film di Super Mario, che debutterà nelle sale cinematografiche alla fine del 2022, Jack Black interpreterà Bowser, Anya Taylor Joy sarà la Principessa Peach, mentre Charlie Day darà voce a Luigi.

Nel frattempo l'annuncio di ieri sta scatenando l'ironia, tra meme, tweet e reazioni all'annuncio del cast.