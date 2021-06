Super Ordinary Brothers è un Super Mario Bros. in cui si muore per sempre

Super Ordinary Brothers è una versione ultra realistica di Super Mario Bros. che risponde alla domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita: cosa accadrebbe a una persona vera se prendesse a testate dei mattoni?

In realtà per capire il gioco non c'è bisogno nemmeno di scaricarlo, ma basta guardare il breve filmato sottostante:

Non c'è nemmeno da dire che si tratta di una produzione indipendente. Come specificato dall'autore, Super Ordinary Brothers è stato realizzato in meno di 12 ore per la quarantunesima GMC Jam, dal tema "Un grosso errore". La caratteristica principale del gioco è quella di rendere la morte del personaggio definitiva. Volendo si può anche provare ad arrivare alla fine dei quindici noiosissimi livelli (a detta dell'autore stesso), ma perché farlo quando si può completare il gioco colpendo un qualsiasi mattoncino con la testa?

Se vi interessa provare questa piccola follia indie, trovate Super Ordinary Brothers su itch.io. Naturalmente il download è completamente gratuito.