Syberia 1 e 2 gratis su Steam per festeggiare i saldi sulle avventure di MIcroids

Syberia 1 e 2 sono gratis su Steam. L'editore Microids ha deciso di fare questo regalo ai giocatori per festeggiare e spingere una tornata di saldi dedicata alle avventure grafiche del suo catalogo e per ricordarci l'imminente arrivo, il 10 dicembre 2021, di Syberia: The World Before, il quarto e ultimo capitolo della serie partorita dalla geniale mente del mai troppo compianto Benoit Sokal.

I primi due Syberia raccontano le avventure dell'avvocato newyorkese Kate Walker e della sua ricerca di Hans Voralberg prima e del suo sogno poi. Si tratta dei capitoli più amati della serie, nonché quelli che mostrano in modo più manifesto lo stile inconfondibile di Sokal.

Visto che stiamo parlando di avventure grafiche classiche, quelle che richiedono il cervello, vi invitiamo a dare uno sguardo alle altre offerte di Microids, perché sicuramente troverete qualcosa che possa interessarvi. Ad esempio potreste prendere Syberia 3 a 4,49€, Blacksad: Under the Skin a 9,99€ e Agatha Christie: The ABC Murders a 1,49€.