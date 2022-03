Syberia: The World Before: un video riassume i tre capitoli precedenti

Microids ha pubblicato un nuovo video di Syberia: The World Before che riassume i fatti principali accaduti nei tre capitoli precedenti, mostrandone alcuni dei momenti topici. Si tratta sicuramente di un buon modo per introdurre i giocatori al quarto capitolo.

Anche se immagino che sia facilmente intuibile già dal tipo di video, vale al pena di specificare che contiene enormi anticipazioni su quanto raccontato in Syberia, Syberia 2 e Syberia 3. Se non li avete giocati e pensate di farlo, evitate pure di guardarlo. Chi invece già li conosce, può sfruttare il video per avere un breve recap di quanto successo finora.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Syberia: The World Before, in uscita il 18 marzo 2022:

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell'Ombra Bruna incombe sull'Europa all'alba della Seconda Guerra Mondiale.

Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Parti per un'avventura attraverso le epoche e i continenti. Gioca con i personaggi di Kate Walker e Dana Roze per svelare misteri sepolti da ormai troppo tempo...

Esplora l'universo fantastico e poetico di Benoît Sokal, con le sue smaglianti scenografie e i suoi personaggi emblematici.

Risolvi complicati puzzle e enigmi nel più puro spirito della saga. Scopri attraverso appassionanti dialoghi una storia ricca e accattivante, in cui la posta in gioco non è mai stata così alta. Lasciati conquistare dalla colonna sonora sinfonica originale composta da Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).

Se volete saperne di più leggete il nostro recente provato di Syberia: The World Before.