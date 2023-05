System Shock è entrato in fase gold, arriverà nella data d'uscita stabilita

L'editore Prime Matter e lo studio di sviluppo Nightdive Studios hanno annunciato che il remake del capolavoro System Shock è entrato in fase gold. Ciò significa che uscirà puntuale il 30 maggio 2023, come annunciato in precedenza.

Insomma, non ci saranno altri ritardi per il nuovo System Shock, il cui sviluppo è stato invero decisamente travagliato. Il classico del 1994 è stato rifatto da zero, pur rispettandone i contenuti e la visione. Nightdive Studios lo ha realizzato collaborando con alcuni dei membri del team di sviluppo originale, come il doppiatore di Shodan Terri Brosius.

Il remake di System Shock è stato rinviato più volte nel corso del suo sviluppo. L'ultimo rinvio è storia recente, considerando che doveva essere pubblicato a marzo 2023. Comunque sia doveva essere pubblicato nel 2017/2018, quindi attendere qualche settimana in più non è stato un dramma.

La prima versione disponibile sarà quella PC, acquistabile su Steam, GOG ed Epic Games Store, mentre quelle console, ossia PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S che arriveranno in un secondo momento. Nightdive ha fatto sapere che parlerà di queste ultime quando sarà pronto a farlo.

In generale, il remake di System Shock manterrà il mix di elementi che hanno reso importante l'originale, considerato uno dei padri degli immersive sim, ma aggiungerà dei nemici inediti, aggiornerà l'interfaccia e offrirà nuove opzioni di combattimento, compreso un sistema di smembramento degli avversari decisamente brutale.