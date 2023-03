System Shock Remake: annunciata la data di uscita su PC, è più lontana del previsto

Gli sviluppatori di Nightdive Studios e il publisher Prime Matter hanno annunciato la data di uscita della versione PC del remake di System Shock. Segnatevela sul calendario: il lancio è fissato per il 30 maggio 2023. I preordini sono disponibili su Steam, GOG ed Epic Games Store e includono una copia gratuita di System Shock 2: Enhanced Edition

Parliamo dunque di un paio di mesi di ritardo rispetto alla finestra di pubblicazione precedentemente fissata al mese di marzo 2023, con gli sviluppatori che evidentemente hanno bisogno di alcune settimane di lavoro extra per apportare gli ultimi ritocchi al gioco.

Le versioni console di System Shock per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One invece verranno pubblicate in un secondo momento, con maggiori dettagli in merito che verranno condivisi a tempo debito.

Il remake di System Shock combina il gameplay del gioco originale con una nuova veste grafica in alta definizione, controlli aggiornati, un'interfaccia rinnovata e suoni e musiche completamente nuovi. Tra le novità troviamo anche nemici inediti, modifiche quality of life e la sistema di hacking, nuove opzioni di combattimento. Potrete provare in prima persona questo rifacimento grazie alla demo aggiornata pubblicata poche settimane fa su Steam in occasione del Next Fest.