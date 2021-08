Tales of Arise più fluido su Xbox Series X che su PS5, per un videoconfronto

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un interessante videoconfronto tra tutte le versioni della demo di Tales of Arise, scoprendo che il nuovo gioco di Bandai Namco è più fluido su Xbox Series X, ma carica più rapidamente su PS5.

Stando all'analisi, tutte le versione hanno il framerate sbloccato, tranne per la modalità FPS delle console di ultima generazione, fissa a 60fps. La versione Xbox Series X ha una media di 15fps in più della versione PS5 (che non sono pochissimi) in modalità qualità, mentre la modalità performance è identica su entrambe le console. Sarebbe stata gradita una modalità a 1800p e 60fps per le nuove piattaforme. Sarebbe stata gradita anche una modalità bloccata a 30fps, soprattutto per Xbox One e PS4.

I tempi di caricamento sono più veloci su PS5, il che è facilmente spiegabile con l'SSD più performante della console rispetto a quello della concorrenza. Le versioni PS4 e Xbox hanno delle texture meno definite e mancano di alcune ombre.

L'autore del video conclude dicendo che dal punto di vista artistico Tales of Arise è uno dei giochi migliori dell'anno, se non il migliore, e mostra un ottimo utilizzo dell'Unreal Engine.

Ora non rimane chericordarvi che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. La demo console è disponibile da oggi 18 agosto 2021.