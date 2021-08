Fortnite X Rick and Morty: leak svela l'arrivo della skin di Morty

La Stagione 7 di Fortnite ha dato il via a numerose collaborazioni crossover, tra le quali una delle più apprezzate ha visto l'arrivo di quel pazzoide di Rick della celebre serie animata Rick and Morty. E finalmente, perlomeno stando un leak, a breve sarà disponibile anche suo nipote Morty.

Il noto dataminer HYPEX ha infatti svelato su Twitter la skin di Morty, che per prepararsi alla Battaglia Reale si è munito di un minaccioso mech, come potrete notare dall'immagine di seguito:

Sempre secondo le informazioni condivise dal leaker, la skin sarà accompagnata da una nuova ascia a tema, che avrà le sembianze del serpente spaziale visto in uno degli episodi della quarta stagione di Rick and Morty, e l'emote "Get Schwifty" basata sul bizzarro balletto usato dal duo per salvare la terra dagli alieni con la testa gigante.

Purtroppo HYPEX non ha svelato ulteriori informazioni sui nuovi oggetti di Fortnite a tema Morty, come ad esempio quando saranno disponibili nel Negozio interno del battle royale di Epic Games. In ogni caso con molta probabilità dovrebbero debuttare entro la fine della Stagione 7, che si concluderà il 13 settembre.

Nel frattempo Fortnite si è aggiornato alla versione 17.40, introducendo tra le varie novità anche la modalità a tempo limitato Impostori, che ricorda tantissimo Among Us.