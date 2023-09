Tastiera da gaming SteelSeries Apex Pro Mini HyperMagnetic al prezzo minimo storico tramite Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per una tastiera da gaming SteelSeries Apex Pro Mini HyperMagnetic. Lo sconto segnalato è di 50€, ovvero del 25%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa tastiera è 199.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La tastiera da gaming SteelSeries Apex Pro Mini HyperMagnetic dispone di switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0 con attuazione 20x più veloce e risposta 11x più rapida rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali. Potete optare per 40 livelli di attivazione a tasto (0,1 - 4,0 mm). Si tratta inoltre di una tastiera compatta (60%), perfetta per qualsiasi postazione da gaming. Il layout è tedesco, ma per il gaming non fa differenza.