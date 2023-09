Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un video con i primi 19 minuti di gameplay

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty si mostra in un video di gameplay che include i primi 19 minuti dell'espansione per l'action RPG di CD Projekt RED, che ci coinvolge in una nuova e appassionante avventura fra le strade di Night City.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Phantom Liberty, anche stavolta lo studio polacco ha curato in maniera particolare il comparto narrativo, pieno di segreti da svelare e personaggi molto ben caratterizzati.