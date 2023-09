LEGO Super Mario, set Pianta Piranha annunciato con data di uscita, prezzo e dettagli

La linea di LEGO Super Mario ha visto l'annuncio di un nuovo set, quello dell'iconica Pianta Piranha: una fedele riproduzione in mattoncini della famosa pianta carnivora dei videogiochi di Super Mario. Il pacchetto ha già una data di uscita, fissata al prossimo 6 novembre, mentre il prezzo sarà pari a 64,99€.

Composto da oltre cinquecento pezzi, il set LEGO Super Mario Pianta Piranha offre un modello ricco di dettagli e articolazioni. I fan di LEGO e di Super Mario potranno interagire con la celebre pianta regolandone la testa, la bocca, il gambo e le foglie per creare diverse e simpatiche pose.

Inoltre, il processo di costruzione è stato concepito per iniziare dalla base e proseguire verso l'alto, in modo da simulare l'effetto della Pianta Piranha che esce dal tubo in cui è radicata, come se stesse crescendo.