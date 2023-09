Final Fantasy 7 Rebirth, un video di gameplay mostra l'open world

Come sappiamo, il mondo di gioco di Final Fantasy 7 Rebirth sarà 1:1 rispetto alla world map dell'originale , e infatti è possibile notare subito l'estensione dello scenario , che offre alcuni scorci davvero suggestivi.

Final Fantasy 7 Rebirth ci vedrà esplorare un ampio open world , come conferma il video di gameplay pubblicato da Game Informer, che include dieci minuti di sequenze in-game focalizzate sull'esplorazione dello scenario.

È pericoloso là fuori

Naturalmente i nostri personaggi non avranno modo di farsi delle rilassanti passeggiate, perché l'open world di Final Fantasy 7 Rebirth è ovviamente pieno di insidie che bisognerà affrontare per poter andare avanti, come alcune delle creature ostili viste già nella prima parte del rifacimento.

Di fianco a questi pericoli troveremo tuttavia anche delle opportunità, come ad esempio la possibilità di salire in groppa a un Chocobo e velocizzare in questo modo i nostri movimenti all'interno della mappa.

