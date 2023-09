Classifica Steam: Cyberpunk 2077 primo, EA Sports FC 24 secondo, Payday 3 terzo

La classifica Steam dal 18 al 24 settembre vede il ritorno di Cyberpunk 2077 in prima posizione: l'action RPG di CD Projekt RED ha ricevuto un sostanziale aggiornamento con la patch 2.0 e con l'arrivo dell'espansione Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 EA Sports FC 24 Steam Deck Payday 3 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Baldur's Gate 3 Party Animals Resident Evil 4 Mortal Kombat 1 Starfield

Sapevamo già del ritorno in vetta di Cyberpunk 2077, con Phantom Liberty in quinta posizione, ma sono soprattutto le novità a sorprendere; a cominciare da Payday 3, che nonostante le molte recensioni negative su Steam è salito in terza posizione, considerando unicamente il software.