PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di ottobre 2023 è in arrivo, ecco quando

Siamo ormai verso la fine di settembre, cosa che fa scaturire la classica domanda su quando ci sarà l'annuncio dei nuovi giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus Essential, in questo caso per quanto riguarda quelli previsti nel mese di ottobre 2023: ebbene, arriverà questa settimana.

Come sempre, dobbiamo precisare che non c'è una comunicazione ufficiale sulla tempistica dell'annuncio, tuttavia il modus operandi di Sony sulle comunicazioni relative a PlayStation Plus è ormai piuttosto consolidato, cosa che ci fa pensare con una certa sicurezza che l'annuncio dei giochi di ottobre 2023 avverrà mercoledì 27 settembre 2023, ovvero domani.

Si tratta infatti del mercoledì prima del primo martedì del nuovo mese, data in cui solitamente avviene il cambio di disponibilità dei giochi PlayStation Plus Essential. Questo significa che i titoli PS5 e PS4 di ottobre 2023 saranno disponibili poi da martedì 3 ottobre 2023.