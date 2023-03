Tchia: un video gameplay approfondito sulle caratteristiche del gioco PlayStation e PC

Tchia sarà disponibile da domani 21 marzo 2023, su PC, PS4 e PS5, con lancio direttamente all'interno di PlayStation Plus Extra e Premium, dunque dagli sviluppatori Awaceb arriva un nuovo video gameplay esteso e dettagliato sulle varie caratteristiche del gioco.

Si tratta di un'avventura open world ambientata in un mondo che riprende gli scenari e gli elementi tradizionali e folkloristici della Nuova Caledonia, che ha proprio come concetto di base l'idea di far conoscere questa particolare terra a un'ampia quantità di utenti attraverso la costruzione di un gioco che sia anche interessante e divertente.

Ne viene fuori un action adventure in terza persona che ci vede impegnati in una grande avventura nei panni di Tchia, alle prese con l'invasione di Maano, strane creature fatte di plastica che sembrano essersi diffuse tutte insieme all'interno dell'arcipelago.

Dietro alla storia troviamo dunque anche influssi ambientalistici, nonché riferimenti al folklore e alle tradizioni della Nuova Caledonia.

Tra le caratteristiche del gioco, che trae ispirazione dai platform 3D e della avventure in stile Zelda, ci sono alcuni elementi ricorrenti e caratteristiche come l'uso della fionda come arma principale ma anche strumento per interagire in vario modo con gli scenari.

Oltre a questo, c'è l'ukulele che può essere usato per fare musica e sfruttarne la magia, oltre al Salto dell'Anima che consente alla protagonista di prendere il controllo di oggetti e animali in giro per l'ambientazione. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tchia pubblicata proprio in questi minuti.