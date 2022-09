Tchia: video gameplay commentato dagli sviluppatori per l'esclusiva console PS5 e PS4

Tchia torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay, in questo caso commentato direttamente dagli sviluppatori, che illustra in maniera più approfondita la struttura e le caratteristiche di questo particolare gioco, in esclusiva console su PS5 e PS4.

Il video consente di dare un'altra occhiata all'affascinante ambientazione di Tchia, che è fortemente ispirata alla Nuova Caledonia, il paese in cui si trovano gli sviluppatori e che rappresenta, in un certo senso, proprio la spinta che ha portato alla creazione di questo gioco.

L'idea degli sviluppatori era infatti anche far conoscere il proprio paese al mondo e illustrarne alcune caratteristiche culturali, sociali, ambientali e storiche, tutto però filtrato in maniera piuttosto fiabesca e fantasiosa, come risulta chiaro anche dallo stile grafico adottato.

Nel video vediamo anche qualche esempio pratico dell'abilità di "soul jumping", che consente a Tchia di trasferire la propria anima all'interno del corpo di qualsiasi animale o anche alcuni oggetti inanimati, aprendo ovviamente numerose possibilità in termini di gameplay.

La missione di Tchia è trovare una soluzione alla strana invasione di Maano, strane creature fatte di plastica che sembrano essersi diffuse tutte insieme all'interno dell'arcipelago. Dietro alla storia troviamo dunque anche influssi ambientalistici, nonché riferimenti al folklore e alle tradizioni della Nuova Caledonia.

Potete conoscere il gioco più approfonditamente leggendo il nostro provato di Tchia, pubblicato proprio in questi giorni su queste pagine.