Il team AAA del veterano di Halo blocca lo sviluppo del suo gioco prima ancora di annunciarlo

Jar of Sparks , lo studio "AAA" con sede a Seattle fondato da Jerry Hook, capo del design di Halo Infinite, nel 2022, ha interrotto i lavori per il suo primo titolo , attualmente non annunciato, mentre cerca un nuovo partner editoriale.

La storia di Jar of Sparks

Jar of Sparks è stato svelato nel luglio 2022 ed è stato descritto come un team di sviluppo first-party per l'editore cinese NetEase. L'obiettivo del team era di focalizzarsi sulla creazione di giochi d'azione con un grande focus sulla narrazione. Da allora si è saputo molto poco della compagnia e dei suoi progetti.

Jerry Hook

In un nuovo aggiornamento su LinkedIn, Hook ha scritto: "Oggi abbiamo comunicato al nostro team che Jar of Sparks interromperà la lavorazione del nostro progetto per cercare un nuovo partner editoriale che possa aiutarci a dare vita alla nostra visione creativa. Nel corso di questo viaggio, il nostro team appassionato, motivato e innovativo si è assunto rischi coraggiosi e ha superato i limiti, cercando di creare qualcosa di veramente nuovo ed emozionante per l'industria. Non potremmo essere più orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto insieme".

"Mentre ci prepariamo per questo prossimo passo", ha proseguito Hook, "i nostri talentuosi membri del team esploreranno nuove opportunità... Dal giorno in cui abbiamo costituito Jar of Sparks fino a questo momento, questo team ha compiuto imprese notevoli, dimostrando che un gruppo piccolo, concentrato e dedicato può raggiungere grandi risultati. Ringraziamo ciascuno di loro per il coraggio, l'abilità e l'amicizia".

In un post separato di Hook si legge che lo studio "lavorerà nelle prossime settimane per trovare una nuova casa a tutto il nostro team mentre chiudiamo il nostro primo progetto", lasciando intendere che la maggior parte del personale sarà lasciato a casa dopo la notizia di oggi.

NetEase è anche l'editore di Marvel Rivals.