Il team di Silent Hill: The Short Message presenterà il suo nuovo gioco horror a breve

HexaDrive, il team di sviluppo nipponico che ha realizzato di recente Silent Hill: The Short Message, presenterà il suo nuovo gioco horror a breve, per la precisione il 19 luglio: lo rivela il teaser trailer che potete vedere qui sotto.

Il video include appena quindici secondi di sequenze fondamentalmente statiche, nello specifico alcune inquadrature che ritraggono una casa in stile giapponese in cui qualcosa evidentemente non va, a giudicare dai tentacoli che si intravedono per qualche istante.

"Questo è il primo teaser trailer dell'avventura horror in stile giapponese in arrivo da HexaDrive", si legge nella descrizione del filmato. "Nel gioco controlleremo un protagonista che vaga all'interno di un mondo sconosciuto nel tentativo di trovare un modo per tornare a casa."

"Per riuscire nell'impresa l'uomo dovrà risolvere strani enigmi, evitare l'attacco di creature mostruose e scoprire una serie di misteri nascosti. Il titolo sarà giocabile presso lo stand di HexaDrive al BitSummit Drift, il più grande evento indie giapponese, dal 19 al 21 luglio."