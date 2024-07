The Alters tra dubbi, possibilità, scelte e conseguenze nel nuovo trailer narrativo

Questo rappresenta sia una meccanica di gameplay interessante, con influssi gestionali e fondamentale per la cura della complessa base in cui ci troviamo ad operare nell'ambientazione aliena, sia un elemento narrativo di notevole peso.

Come abbiamo visto, in The Alters il protagonista, Jan Dolski, è in grado di vedere l'incarnazione del sé stesso proveniente da percorsi di vita differenti attraverso l'uso di Rapidium, un sistema che consente la creazione di cloni ma caratterizzati da personalità e ricordi differenti, costruiti attraverso scelte diverse per dare vita a personaggi con specializzazioni da applicare a diversi ruoli.

The Alters si basa su uno dei concept più interessanti visti di recente, e i suoi elementi fondamentali vengono messi bene in luce nel nuovo trailer visibile qui sotto, intitolato "What if" e incentrato su dubbi, possibilità, scelte e conseguenze , che sono poi alla base della particolare meccanica del gioco.

Tante vite diverse

Il trailer condensa questa particolare situazione in cui si trova Jan, ponendolo di fronte a numerose scelte effettuate in vita e dando la possibilità di esplorare strade diverse.

Questo è il senso del video "What If", che mette in scena la strana possibilità data al protagonista di poter assistere alla propria vita da punti di vista diversi e affrontando scelte in maniera differente da quanto fatto in passato.

The Alters è dunque un titolo particolarmente interessante per diversi motivi, anche perché proviene dagli autori di This War of Mine e Frostpunk, protagonista anche di una demo che ha consentito di provarlo in versione preliminare nei giorni scorsi, durante la Steam Next Fest.

Nel caso non abbiate avuto modo di scaricarla, potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato dell'ambiziosa creatura di 11 Bit pubblicato di recente.