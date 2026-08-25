Il team di Journey ha creato la propria etichetta di pubblicazione: Thatgamepublisher, ecco cosa pubblicherà

Thatgamecompany , autore di Journey, Flow, Flower e Sky: Figli della luce, ha annunciato di aver aperto una propria compagnia di pubblicazione videoludica: si chiama Thatgamepublisher .

Le parole di Thatgamepublisher

"Si tratta di una dinamica molto comune perché, in primo luogo, i giochi indie di successo nascono solitamente con risorse molto ridotte e, se il titolo diventa un grande successo, all'improvviso ci si ritrova con un'abbondanza di liquidità", ha spiegato Jenova Chen, co-fondatore di Thatgamecompany, parlando con GamesIndustry.biz.

Il logo di Thatgamepublisher

"Tuttavia, sei un piccolo team che crea giochi e non vuoi trasformarti all'improvviso in un'azienda da mille dipendenti, giusto? E a quel punto non puoi davvero spendere tutto quel denaro, quindi dove puoi investire i fondi extra? Vuoi investire in qualcosa che capisci, in qualcosa con cui hai vera familiarità. Per questo investire in altri giochi indie è una scelta naturale per tutti, ed è il motivo per cui molte software house indipendenti lo stanno facendo."

Jenova Chen prosegue riflettendo su come siano cambiate le cose dal punto di vista del publishing da quando Thatgamecompany ha pubblicato il suo titolo più acclamato, Journey. "Oggi la rete di distribuzione è nelle mani dei giocatori, che sono gli influencer", ha dichiarato.

"Hai un pubblico che, mettiamo il caso, ama i giochi friendslop, e sta cercando altri titoli dello stesso genere. In realtà hai più influenza sulla distribuzione rispetto a GameSpot, IGN o Steam, no? Ecco perché penso che oggi gli studi di giochi indie abbiano maggiori probabilità di diventare publisher: vantano anche una portata distributiva superiore."

Secondo Chen, la compagnia ha già siglato accordi per "un paio" di titoli, sebbene non siano stati condivisi dettagli in merito. Chen ha poi illustrato il proprio obiettivo per Thatgamepublisher, affermando: "Nel corso degli anni, i videogiochi ci hanno dimostrato l'impatto che possono avere sulle persone. Amicizie nate per la vita. Battaglie personali superate. Affetti ricongiunti. Speranza ritrovata."

"Quelli stessi momenti ci hanno convinto che i videogiochi siano capaci di toccare le vite in modo profondo. Thatgamepublisher esiste perché crediamo che ci siano innumerevoli creatori in tutto il mondo intenti a scoprire nuove frontiere emotive per questo medium, e vogliamo aiutarli a dare vita a tali visioni."

Dovremo attendere e vedere cosa pubblicherà Thatgamepublisher.