Volete un RPG particolare? Hell Clock per PC Steam su Instant Gaming è quasi regalato

Se desiderate cimentarvi in un action RPG roguelite cupo e ritmato senza prosciugare il vostro conto, Instant Gaming mette a disposizione la chiave Steam di Hell Clock a un costo irrisorio . Sullo store digitale il prezzo di partenza parte da appena 0,99€ netti, cifra legata al taglio del 95% sbandierato sul valore prima delle imposte. Una volta sommata l'aliquota IVA al 22%, la spesa effettiva da saldare al momento del pagamento diventa di soli 1,21€. Mettendo questo importo a confronto con il listino di partenza di 20,00€ ufficialmente previsto su Steam, la somma che rimane in tasca ammonta a 18,79€, per un risparmio reale di circa il 94%. Potete sfruttare il link o il box dedicato per raggiungere il negozio di key e riscattare immediatamente il titolo sul vostro account Steam.

Tra storia, demoni e build-crafting

Sviluppato dallo studio svedese-brasiliano Rogue Snail e pubblicato dall'etichetta Mad Mushroom, Hell Clock si è distinto nel panorama indipendente per l'originalità del suo setting, capace di rielaborare la sanguinosa guerra di Canudos avvenuta in Brasile a fine Ottocento in chiave dark fantasy. La stampa specializzata e la community di Steam hanno accolto a pieni voti l'opera, celebrando il riuscito bilanciamento tra la frenesia degli hack and slash alla Diablo e la struttura a corsa contro il tempo tipica dei migliori roguelite.

L'avventura vi mette nei panni del guerriero Pajeú, chiamato ad addentrarsi nei meandri dell'oltretomba per spezzare la maledizione che tiene prigioniera l'anima del suo mentore. La particolarità del sistema di combattimento risiede nella gestione della pressione temporale e delle risorse: ogni discesa richiede rapidità di esecuzione nel massacrare orde di nemici non-morti, alternando attacchi all'arma bianca, potenti campane d'assedio ed equipaggiamento da fuoco.

Raccogliendo reliquie antiche e benestari spirituali, potete creare combinazioni di abilità e build sempre differenti a ogni tentativo, scegliendo se impostare la sfida sulla massima tensione o virare su modalità più rilassate.