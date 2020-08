TechTonik, nuova puntata alle 15.00: parleremo di xCloud e seguiremo il Samsung Galaxy Unpacked

TechTonik, il nostro magazine di approfondimento sulla tecnologia, torna oggi in diretta alle 15.00 su Twitch. In questa occasione Pierpaolo Greco e Umberto Moioli parleranno soprattutto di Project xCloud e seguiranno in diretta anche l'evento Samsung Galaxy Unpacked previsto per oggi pomeriggio.

Protagonista della puntata di oggi, che potete seguire sul canale Twitch di Multiplayer.it, è dunque Project xCloud di Microsoft, il servizio di cloud gaming che è stato annunciato in via ufficiale come in arrivo il 15 settembre direttamente all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Si tratta di un sistema che consentirà di giocare a un ampio catalogo di titoli appartenenti al Game Pass direttamente su dispositivi Android, attraverso il sistema di cloud gaming di Microsoft. Per questa occasione, la compagnia ha anche presentato una serie di nuove periferiche e accessori appositamente studiate per un utilizzo più confortevole del servizio, come controller per dispositivi mobile o adattatori da applicare sul controller Xbox One per sostenere gli smparthone.

A partire dalle 16:00 verrà poi seguito in diretta l'evento Samsung Galaxy Unpacked, dunque si preannuncia una puntata piuttosto lunga e intensa, visto che anche su questo frangente sono parecchie le novità previste e potrebbero anche ricollegarsi all'argomento xCloud vista la partnership già annunciata con Microsoft.

