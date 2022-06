Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: massimo quattro giocatori su PS4 e PS5

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge su PS4 e PS5 supporta massimo quattro giocatori in multiplayer, locale e online, come rilevato da diversi utenti delusi dalla mancanza del supporto per sei giocatori, presente su tutte le altre piattaforme sulle quali è stato lanciato il gioco.

Il dato è confermato dal PlayStation Store stesso, in cui viene indicato chiaramente che il gioco è per 1-4 giocatori tra le caratteristiche:

Atmosfere che ti riporteranno agli anni '80

Splendida e coloratissima grafica pixel art

Gameplay old-school con meccaniche ultramoderne

Fino a quattro giocatori in contemporanea

Personaggi e veicoli iconici della serie TMNT in una grande varietà di opzioni di gioco

Modalità storia radicalmente nuova

Da notare anche la mancanza del cross-play con le altre piattaforme, mancanza di cui soffre anche la versione Nintendo Switch.

Le lamentele sono chiare: alcuni utenti affermano di aver pagato lo stesso prezzo per avere meno degli altri.

Naturalmente va sottolineato come Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge rimanga sempre un gioco esplosivo, capace di far innamorare tutti gli appassionati dei vecchi capitoli, a prescindere dal numero di giocatori. Speriamo che questa mancanza della versione PlayStation sia sistemata con futuri aggiornamenti.

Per maggiori dettagli leggete la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.