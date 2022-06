Nintendo: replicare il successo di Switch sarà difficile, secondo Reggie Fils-Aime

In un'intervista con CNET, Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, ha parlato di come a suo avviso per la grande N sarà difficile replicare il successo ottenuto con Switch con Nintendo Switch 2 o qualsiasi cosa sarà la prossima console della compagnia.

Come spiega Fils-Aime, la stessa Nintendo sta valutando bene come agire per il futuro e che la storia dell'industria videoludica insegna che difficilmente si riesce a bissare il successo ottenuto con una console dirompente, come per l'appunto Switch.

"Nintendo ne ha parlato di recente, nell'ultimo resoconto finanziario, riflettendo profondamente su come passare da Switch a qualunque cosa sarà la prossima console e su come questa deve essere realizzata sulla base di decisioni ben ponderate", ha detto Fils-Aime.

La famiglia di console Nintendo Switch

"Passare da una piattaforma di successo alla successiva piattaforma di grande successo... possiamo dire che è stato fatto solo una manciata di volte nell'industria videoludica. Sony dalla prima PlayStation a PlayStation 2 è chiaramente andata sempre più a rafforzarsi. Così come Nintendo passando dalla famiglia Gameboy al Nintendo DS. Da allora non è più stato fatto, guardando il settore. Per Nintendo passare con successo da Switch a qualsiasi cosa verrà dopo sarà una sfida significativa."

Che ne pensate, secondo voi Nintendo riuscirà a replicare il successo di Switch con la prossima console? Fatecelo sapere qui sotto nei commenit.