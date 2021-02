Tekken 7: Tifa di Final Fantasy 7 Remake è uno dei personaggi grazie a una mod

Se il roster di Tekken 7 non è abbastanza vario per i vostri gusti, un modder ha una soluzione per voi, soprattutto se siete fan di Final Fantasy 7 Remake. Tifa, l'amata combattente di Midgar e Nibelheim, è infatti stata aggiunta all'interno del picchiaduro di Bandai Namco tramite una mod. È anche disponibile un'ambientazione basata su Midgar, sia in versione notturna che diurna. Ovviamente la mod può essere utilizzata solo con la versione PC di Tekken 7.

Più precisamente, questa mod sostituisce Josie con Tifa: le mosse saranno quindi le stesse. La differenza è puramente estetica. Avrete modo di usare cinque costumi (sei, a breve). Ci sarà modo di usare il costume classico, ad esempio, la versione di Advent Children, o i vestiti "maturo" e "sportivo" apparsi in Final Fantasy 7 Remake.

Ci sono poi anche doppiaggi dedicati, interfaccia utente e la possibilità di personalizzare i colori dei costumi di Tifa. Potete vedere un video dedicato alla mod di Tekken 7 a tema Final Fantasy 7 Remake in calce alla notizia, nel tweet di Wolfe che include anche i link per scaricare le mod.

Ci sono alcuni piccoli problemi che dovrebbero essere risolti. Inoltre, è in lavorazione la versione Esotica del vestito di Tifa vista in Final Fantasy 7 Remake. Anche una canzone dedicata allo stage di Midgar è in arrivo per Tekken 7. Wolfe ha speso 500 ore per realizzare questa mod: la qualità lo dimostra.

Infine, vi segnaliamo che Final Fantasy 7 Remake Parte 2 ha molto in comune con Horizon Forbidden West per il director.