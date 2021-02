GTA 5, Rust e Apex sconfitti su Steam: ecco i giochi che li hanno superati

Ci sono molteplici giochi che, anche dopo anni, riescono a mantenere un proprio seguito di fan. Uno dei modi più semplici per calcolare tale successo, è analizzare il numero di giocatori contemporanei su Steam. Di norma, molti si aspetterebbero di vedere opere come GTA 5, Rust e Apex Legends tra le posizioni più alte. Be', è così, ma tutte e tre le opere sono state sconfitte. Volete sapere da quali giochi?

GTA 5, Rust e Apex Legends sono stati da poco sconfitti su Steam da 鬼谷八荒 (Tale of Immortal) che, al momento della scrittura, si asseta sui 121.000 giocatori contemporanei, battendo così il battle royale di EA (113.388 giocatori), l'avventura open world di Rockstar (102.000 utenti) e anche il survival multigiocatore (85.000 giocatori).

Si tratta di un grande risultato considerando anche che 鬼谷八荒 (Tale of Immortal) è disponibile unicamente in Cinese semplificato. Non è disponibile una traduzione inglese, quindi l'unico pubblico che vi può accedere è quello cinese. È importante anche sottolineare che il risultato è stato ottenuto in meno di un mese: il gioco è infatti stato rilasciato il 27 gennaio 2021. Un "novellino" sta quindi scalzando colossi come GTA 5, Rust e Apex Legends.

Ovviamente non si avvicina alle cifre di giganti come Counter-Strike: Global Offensive (631.000 giocatori al momento della scrittura), DOTA 2 (383.000) e PlayerUnknown's BatteGrouds (280.000). In realtà, c'è un nuovo gioco che sta facendo meglio di 鬼谷八荒: parliamo del noto Valheim, che al momento della scrittura si trova a 157.000. Sono ben due, quindi, i giochi che sono stati in grado di sconfiggere GTA 5 in poco tempo.

Prevediamo che Tale of Immortal possa ottenere risultati incredibile appena offrirà una traduzione inglese. Ovviamente i dati riportati potrebbero cambiare nell'arco di poche ore, ma è chiaro che 鬼谷八荒 sia uno dei giochi più interessanti del momento. Vi ricordiamo infine che Valheim ha già venduto 1 milione di copie su Steam: è la grande sorpresa del 2021?