Game & Watch: Super Mario Bros. su Amazon in offerta con lo sconto del 33%

Game & Watch: Super Mario Bros. è disponibile su Amazon in offerta, con uno sconto pari al 33% rispetto al prezzo ufficiale: 39,99 euro anziché 59,99.

Annunciato da Nintendo lo scorso settembre, Game & Watch: Super Mario Bros. consente non solo di giocare con i classici Super Mario Bros. e Super Mario Bros.: The Lost Levels, ma anche con una versione speciale di Ball con Mario come protagonista.

"Game & Watch: Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni cammei degli amici e nemici di Mario", recitava il comunicato ufficiale della casa giapponese.

Come scritto nella nostra recensione di Game & Watch: Super Mario Bros., "Game & Watch: Super Mario Bros. è il solito tuffo nel passato in salsa Nintendo, un oggettino da collezione inutile, ma al quale è davvero difficile resistere."

Le critiche al prodotto per via di un prezzo di partenza non propriamente a buon mercato vengono dunque disinnescate dall'attuale promozione, che senz'altro spingerà tutti gli appassionati Nintnedo a procedere all'acquisto.