Tencent marchiata in USA come compagnia militare cinese, le azioni crollano del 7%

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ufficialmente aggiunto la multinazionale cinese Tencent al registro federale delle aziende ritenute legate all'esercito cinese. L'inclusione non comporta sanzioni per la compagnia, ma potrebbe limitare in futuro gli affari della stessa negli Stati Uniti, visto che alle aziende a stelle e strisce viene "sconsigliato" di fare affari con quelle presenti nell'elenco. Il risultato è che le azioni di Tencent hanno subito un crollo del 7% in borsa, il più significativo dall'ottobre 2024.

Il portavoce di Tencent, Danny Marti, ha fatto una dichiarazione a The Verge, descrivendo l'inclusione nell'elenco come un "malinteso": "Non siamo un'azienda o un fornitore militare. A differenza delle sanzioni o dei controlli sulle esportazioni, questa designazione non ha alcun impatto sulle nostre attività. Tuttavia, collaboreremo con il Dipartimento della Difesa per risolvere qualsiasi malinteso."