Terminator: Dark Fate - Defiance, demo disponibile per lo Steam Next Fest

Lo Steam Next Fest è partito e le demo disponibili sono centinaia. Tra queste c'è anche quella di Terminator: Dark Fate - Defiance , strategico in tempo reale con licenza ufficiale della serie Terminator in arrivo entro la fine del 2023. Se vi interessa provarlo, potete partire dalla pagina ufficiale del gioco su Steam .

La demo

Come già detto, Terminator: Dark Fate - Defiance è uno strategico in tempo reale che mette nei panni della resistenza, dopo lo scoppio della guerra contro le macchine. La demo consente di provare alcune mappe e il gameplay incentrato essenzialmente sulla difesa, considerando le risorse quasi illimitate disponibili per la fazione avversaria.

Se volete più dettagli su questo nuovo sforzo di salvare l'umanità, leggete il nostro recente provato di Terminator: Dark Fate - Defiance, in cui abbiamo descritto le tre missioni disponibili, abbiamo espresso qualche dubbio sull'interfaccia, un po' macchinosa e ci siamo ben disposti per il futuro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Terminator: Dark Fate - Defiance è in sviluppo per PC. Non sono state annunciate versioni console.