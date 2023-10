Xbox Game Pass: primi giochi Activision Blizzard già nel 2023, secondo Jez Corden

Stando alle fonti del giornalista Jez Corden di Windows Central, Microsoft aggiungerà i primi giochi Activision Blizzard al catalogo di PC e Xbox Game Pass a ridosso del completamento dell'acquisizione, dunque prima della fine del 2023, nonostante le dichiarazioni fatte dalla compagnia di Santa Monica.

Come forse saprete, ieri sera con un post sui social Activision Blizzard ha praticamente confermato che Diablo 4 e Call of Duty: Modern Warfare 3 non debutteranno nel servizio quest'anno, con la compagnia che ha in programma di aggiungere i primi giochi solo durante il corso del 2024.

Ebbene secondo le fonti di Jez Corden pare invece che una prima mandata di titoli arriverà immediatamente o poco dopo l'annuncio della chiusura dell'acquisizione da parte di Microsoft, che salvo sorprese dovrebbe avvenire questa settimana.

"Le nostre fonti indicano (non sorprendendo nessuno) che, nonostante la dichiarazione di Activision, potete aspettarvi di vedere tanti giochi Activision arrivare su Xbox Game Pass non appena l'accordo sarà finalizzato", ha detto Corden, dettaglio ribadito successivamente anche in un articolo pubblicato su Windows Central.