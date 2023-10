Intel Core i5-14600K: trapelati online alcuni benchmark per la nuova CPU di fascia media

Abbiamo spesso discusso di come sarà composta questa quattordicesima generazione di processori Intel, una linea ibrida tra nuovo e rivisitato, con una gamma mobile che prende la denominazione di Core Ultra e viene equipaggiata con architettura Meteor Lake , mentre la linea desktop avrà Raptor Lake Refresh . Ed è proprio una CPU di quest'ultima a far parlare di sé, più precisamente l'Intel Core i5-14600K che torna a mostrarsi con nuovi dati sulle prestazioni.

Con l'avvicinarsi del debutto previsto entro la fine di ottobre, la rete si sta riempiendo di fughe di notizie e benchmark inerenti alle CPU di quattordicesima generazione di Intel , svelando nuove informazioni e confronti diretti con i modelli precedenti e con la concorrenza. Tutto ciò che concerne le specifiche tecniche è ormai disponibile online, tanto che la presentazione ufficiale, quando avverrà, non potrà che confermare quanto già sappiamo, lasciando come ultima e sola incognita il prezzo di vendita .

Ricordiamo le specifiche tecniche di questo nuovo chip in base alle informazioni trapelate fino ad ora: 6 P-Core (12 thread) e 8 E-Core (8 thread) per un totale di 14 core e 20 thread , basati sullo stesso nodo 10ESF, utilizzando la combinazione di Raptor Cove e Gracemont. Il nuovo processore di fascia media ha inoltre 24 MB di cache L3 e 20 MB di cache L2 con una velocità di clock di base di 3,5 GHz , che può arrivare in boost a 5,3 GHz su un singolo core.

Su Geekbench 6 è apparso un nuovo test effettuato sull'imminente Intel Core i5-14600K, una delle CPU più interessanti dell'intera gamma, il cui upgrade potrebbe essere davvero stimolante per chi è alla ricerca di un nuovo processore equilibrato in potenza e consumo energetico. Questa CPU andrà ad attaccare il mercato nella fascia media, con un prezzo medio intorno ai 300€, e con una concorrenza identificabile nelle AMD Ryzen 5 e Ryzen 7.

RIsultato dei test

I risultati dell'Intel Core i5-14600K a velocità di clock base

L'Intel Core i5-14600K non è nuovo a fughe di notizie e alcuni dati sulle prestazioni erano già stati pubblicati online, ma negli ultimi giorni tali risultati sono stati aggiornati con test sulle prestazioni a frequenze stock e in overclock. Nel primo caso, viene utilizzata una scheda madre ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI con memoria DDR5-5200 da 32 GB, registrando un punteggio in single core di 2819 punti e 16707 punti in multi core; confrontandolo con l'Intel Core i5-13600K, si ha rispettivamente un incremento del 6% e del 13% di prestazioni.

Con frequenze in overclock, è stata invece utilizzata una scheda madre Gigabyte Z790 AORUS Master X con memoria DDR5-7600 da 48 GB, raggiungendo la velocità di 5,7 GHz e un punteggio di 2861 punti in single core, traducibile in un incremento del 1,5% rispetto all'i5 di tredicesima generazione, e 17974 punti in multi core, ovvero un aumento delle prestazioni dell'8%.