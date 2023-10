BACKBONE One Mobile Gaming Controller in sconto al prezzo minimo con le offerte Amazon Prime

Oggi è il 10 ottobre 2023 e questo significa che è iniziata la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di una promozione della durata di 48 ore che permette di sfruttare una serie di sconti molto interessanti. Ad esempio, abbiamo modo di acquistare un BACKBONE One Mobile Gaming Controller con uscita Lightning e uscita USB-C. Lo sconto è del 25% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 119.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

BACKBONE One Mobile Gaming Controller è pensato per smartphone e può essere usato per giocare tramite smartphone Apple e Android. Ricordate che se avete un iPhone 15 dovete scegliere la versione con uscita USB-C, non la versione Lightning/iPhone. Esistono poi due versioni: quella PlayStation e quella Xbox. L'unica differenza è il colore e i simboli sui tasti. Con l'acquisto è incluso anche 1 anno di Backbone+, con tutta una serie di vantaggi per i giochi e funzioni mobile aggiuntive.