Mark Cerny festeggia il 25° anniversario di Cerny Games

Nel messaggio possiamo leggere: "Cerny Games compie oggi venticinque anni. Non avrei mai sperato che potesse durare così a lungo o che mi portasse in dei posti così interessanti; ventidue giochi tra tutte le piattaforme PlayStation, inclusi alcuni che ho aiutato a progettare. Grazie di tutto Insomniac Games, Naughty Dog e PlayStation."

Sviluppatore veterano

Mark Cerny è uno sviluppatore veterano dell'industria dei videogiochi. Giusto nel 2022 ha festeggiato i 40 anni di carriera, iniziata nel 1982 entrando in Atari Games. Tra i suoi titoli più importanti spiccano Marble Madness (1984), California Games (1989), molti Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, la serie Ratchet & Clank e i due Knack. L'ultimo gioco cui ha lavorato, in cui figura come produttore esecutivo, è Ratchet & Clank: Rift Apart di Insomniac Games.

Come dimenticarsi di Knack?

Che aggiungere se non augurare a Cerny altrettanti anni di successo all'interno dell'industria? Chissà, forse sarà di nuovo lui a firmare PS6.