The Ascent male nei voti di Edge, dove spicca Wildermyth

Come ogni mese, riportiamo i voti assegnati dalla prestigiosa rivista britannica Edge, nota per non dare molto peso alle medie voto e alle urla delle folle. Tra tutti spicca il giudizio molto tiepido su The Ascent, che porta a casa soltanto uno striminzito 6. Il motivo? Il grinding eccessivo e alcune scelte troppo facili per alzare la difficoltà nelle fasi avanzate.

Lodatissimo invece Wildermyth, un gioco di ruolo indie che celebra i giochi da tavolo con intelligenza e creatività, premiato con un sonante 9. Stroncato con un 5, infine, Cris Tales, considerato incapace di replicare ciò che ha reso grandi i giochi di ruolo giapponesi classici.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei titoli recensioni, con relativi voti numerici.