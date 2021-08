GeForce Now: Naraka: Bladepoint tra i giochi aggiunti questa settimana

Nvidia ha annunciato i giochi che saranno aggiunti a GeForce Now questa settimana, tra i quali l'attesissimo Naraka: Bladepoint, battle royale con combattimenti all'arma bianca che tanto successo sta raccogliendo su Steam. Tra gli altri titoli, spiccano quelli del franchise Hello Neighbor e l'ultimo DLC di Assassin's Creed Valhalla.

"È fantastico che GeForce NOW possa introdurre i giocatori che giocano su hardware a bassa potenza nel fantastico mondo di NARAKA", ha dichiarato Ray Kuan, lead producer di NARAKA: BLADEPOINT. "Siamo felici che più giocatori possano entrare nel campo di battaglia e godersi al massimo la prossima generazione di giochi battle royale per PC su tutti i loro dispositivi".

Nvidia ci ricorda anche che: Giocare su GeForce NOW significa avere accesso alle versioni reali dei giochi per PC. Quindi, quando i membri trasmettono in streaming NARAKA: BLADEPOINT, stanno giocando la versione completa per PC su qualsiasi dispositivo compatibile con GeForce NOW - con prestazioni di livello GeForce, proprio come su qualsiasi altra piattaforma di gioco.

Leggiamo infine la lista completa dei giochi in uscita questa settimana: