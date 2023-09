The Crew Motorfest, svelati i requisiti PC con risoluzione, frame rate e preset

Ubisoft ha rivelato i requisiti di sistema finali per PC di The Crew Motorfest, con risoluzione, impostazioni e framerate. I requisiti minimi di The Crew Motorfest che mirano a 1920 x 1080 a 30 FPS con preset Basso sono:

CPU: Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480 8GB

RAM: 8GB (Dual-channel setup)

Spazio di archiviazione: 40GB (SSD raccomandato)

OS: Windows 10 (solo 64 bit)

I requisiti raccomandati per 1920 x 1080 a 60 FPS con preset alto invece sono: