The Dark Pictures: Little Hope, data di uscita rivelata da un retailer tedesco

The Dark Pictures: Little Hope ha visto la propria data di uscita rivelata da un retailer tedesco, Saturn: stando al loro listino, il gioco sarà disponibile a partire dal 15 giugno al prezzo di 29,99 euro.

Annunciato come nuovo capitolo della serie horror ad agosto, The Dark Pictures: Little Hope veniva dato in uscita in estate, senza dunque una data precisa, ma a questo punto è probabile l'arrivo di un comunicato ufficiale da parte di Bandai Namco.

Ogni gioco è ispirato da fatti, storie o miti del mondo reale e ha trama, ambientazione e cast di personaggi nuovi.

Ogni nuovo gioco della Dark Pictures Anthology offrirà un'esperienza horror cinematografica giocabile sia da soli che in multiplayer, incluse le modalità Storia Condivisa, con un amico online, e Serata al Cinema nella quale fino a 5 amici possono giocare insieme in una modalità offline passa-il-pad.

Little Hope è il secondo gioco della Dark Pictures Anthology. Bloccati e isolati nell'abbandonata città di Little Hope, 4 studenti e un loro professore devono sfuggire dalle apparizioni da incubo che li perseguitano senza tregua in una nebbia impenetrabile.