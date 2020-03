Disney+: un sondaggio chiede agli utenti se vogliono contenuti più maturi

Disney+ sta inviando un sondaggio ai suoi utenti chiedendogli se vogliono vedere dei contenuti più maturi sulla piattaforma. Il sondaggio fornisce una lista di contenuti chiedendo di indicare quali si vorrebbero inclusi nel servizio: Buffy the Vampire Slayer, Firefly, Modern Family, How I Met Your Mother, Black-ish e Malcolm in the Middle.

L'utente deve esprimere un voto per ogni contenuto, voto che indica il suo desiderio di vederlo su Disney Plus. Leggendo la lista si può notare come non ci sia nulla di davvero sconvolgente, visto che sono tutti programmi che vengono tranquillamente trasmessi dalla TV generalista a qualsiasi ora. Evidentemente però un servizio come Disney+, che si rivolge essenzialmente ai più giovani, vuole andarci con i piedi di piombo prima di proporre dei contenuti che possano disturbare il suo pubblico di riferimento.

Disney+ è disponibile ufficialmente in Italia da pochi giorni, dopo un periodo pre-lancio in cui è stato in offerta con uno sconto di dieci euro sul prezzo dell'abbonamento annuale. Se volete qualche consiglio su cosa vedere, leggete il nostro speciale dedicato.