The Elder Scrolls Online, l'abbonamento ESO Plus è in prova gratuita per una settimana

Bethesda ci informa che l'abbonamento ESO Plus di The Elder Scrolls Online è in prova gratuita per una settimana. In questo modo tutti, da qui al 27 aprile 2020, potranno provare i tanti benefici ottenibili attraverso questa forma di sottoscrizione.

Durante questo periodo di prova i giocatori potranno sperimentare in modo gratuito tutti i seguenti benefici :