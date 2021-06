The Elder Scrolls Online: disponibili le versioni PS5 e Xbox Series X e S

Zenimax Online ha annunciato che le versioni migliorate per PS5 e Xbox Series X e S di The Elder Scrolls Online sono ora disponibili. Chi già possiede le versioni PS4 e Xbox One del gioco riceverà gratuitamente l'aggiornamento alle versioni migliorate (a patto che possegga una delle nuove console, ovviamente). Anche gli abbonati a Xbox Game Pass potranno usufruire subito della nuova versione.

The Elder Scrolls Online: Versione migliorata per console rappresenta un momento importantissimo con l'arrivo della vera esperienza di Elder Scrolls Online sulla seconda generazione di console. Ecco un'anteprima dei miglioramenti che i giocatori troveranno nella nuova versione:

Prestazioni di nuova generazione: con la potenza di Xbox Series X|S e PlayStation 5 il gioco potrà girare a 60 FPS in modalità Performance. Per chi vuole rifarsi gli occhi con la grafica, la modalità Fidelity permette ai giocatori su Xbox Series X e PS5 di godersi il gioco in risoluzione 4K nativa a 30 FPS, mentre su Xbox Series S il gioco girerà a 1440p e 30 FPS.

Distanza di visualizzazione aumentata: per i giocatori a cui piace ammirare l'immensa bellezza di ESO, la distanza di visualizzazione del gioco è quasi raddoppiata, permettendo di vedere meglio il mondo sempre in espansione di Tamriel.

Caricamenti migliorati: sfruttare la potenza della nuova generazione significa che i caricamenti sono stati quasi dimezzati su Xbox Series X|S e PlayStation 5, consentendo ai giocatori di immergersi nel meraviglioso mondo di ESO con attese ridotte.

Texture e anti-aliasing migliorati: adesso le ombre sono più definite in tutto il mondo di Tamriel, creando un effetto grafico più preciso, e i miglioramenti all'anti-aliasing hanno reso più nitidi oggetti come il fogliame e le strutture.

Per l'elenco completo delle funzioni in arrivo su Xbox Series X|S e PlayStation 5, visita il sito ufficiale di ESO.

Oltre a godere dei miglioramenti della Versione migliorata per console, i giocatori possono continuare l'avventura annuale Cancelli dell'Oblivion. Disponibile ora su tutte le piattaforme, il capitolo Blackwood chiederà ai giocatori di svelare piani daedrici e sventare complotti tirannici che potrebbero distruggere la regione. Scopri come questi piani si ricollegano al principe della distruzione e al terribile destino che ha riservato a Tamriel. Anche se quella di Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell'Oblivion che si concluderà alla fine del 2021.

È possibile acquistare il capitolo Blackwood tramite il negozio di ESO o della piattaforma che si preferisce. Il nuovo capitolo è disponibile ora su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, MAC, Stadia, PS5 e PS4. Per leggere le note di aggiornamento complete dell'aggiornamento 30, ricorda di tenere d'occhio il nostro forum ufficiale.