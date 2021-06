Xbox Games Showcase Extended: Ninja Theory, Obsidian, 343i e Rare saranno presenti

Attraverso un tweet ufficiale Microsoft ha annunciato che durante l'Xbox Games Showcase Extended interverranno alcuni dei suoi team più famosi. Stiamo parlando di studi del calibro di Ninja Theory, Obsidian, 343i e Rare che, se il nome dell'evento suggerisce qualcosa, mostreranno in maniera estensiva i loro giochi.

A partecipare in via ufficiale saranno (tra parentesi mettiamo i giochi mostrati durante la conferenza E3 2021 e che quindi potrebbero essere quelli mostrati):

343i (Halo Infinite)

Double Fine (Psychonauts 2)

Ninha Theory (Bleeding Edge? Senua's SagA: Hellblade II?)

Obisidian (Grounded, The Outer World 2)

PlayGround Games (Forza Horizon 5)

Rare (Sea of Thieves)

World's Edge (Age of Empire IV)

+ i nostri talentuosi partner sviluppatori

Se non ci saranno soprese, tutti questi studi mostreranno in maniera estensiva quello che è già stato mostrato durante la conferenza Xbox e Bethesda dell'E3 2021.

L'unico che manca all'appello è Ninja Theory, presente qui nonostante in questi giorni non sia mai stato presente con alcunché. In cosa consisterà il loro intervento?

Si tratta comunque di un appuntamenti interessante, se non altro saranno mostrati più a fondo alcuni dei giochi più attesi e importanti dell'E3 2021 appena concluso. Noi, ovviamente, seguiremo tutto in diretta: l'appuntamento è domani 17 luglio 2021 alle ore 19, fateci compagnia!