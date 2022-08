The Elders Scrolls 5: Skyrim: mod dalle dimensioni di un DLC aggiunge sei grosse isole da esplorare

I modder 'smr1957' e 'Tasheni' hanno pubblicato una nuova mod per la Special Edition di The Elders Scrolls 5: Skyrim chiamata Tasheni's The Pride of Teia, che ha le dimensioni di un DLC maggiore e aggiunge sei grosse isole da esplorare, oltre a due dungeon e a una buona quantità di animali terrestri e acquatici.

Vediamo la mod in video

Oltre ai contenuti già citati, la mod introduce anche The Pride of Teia, una nave abitabile e usabile per viaggiare. Nell'imbarcazione ci sono due ambienti autonomi, pieni di strumenti: la cabina e la stiva. Le porte interne funzionano in due direzioni, ossia conducono sia a Skyrim, sia a Teia, dove ci sono le isole.

Potete scaricare la mod Tasheni's The Pride of Teia da NexusMods. Per l'installazione seguite le istruzioni forniti dai modder.

Insomma, Skyrim continua ad attirare le attenzioni dei modder, che di loro non cessano di produrre mod eccellenti per il gioco, espandendone così la vita. In effetti i giochi di Bethesda sono amatissimi dai modder per la loro versatilità e per la qualità degli strumenti forniti dagli sviluppatori. Certo, escono con un po' di bug, tanto che ad esempio i modder già si stanno organizzando per realizzare una community patch di Starfield, ma è un piccolo prezzo da pagare per poter godere di certe esperienze.